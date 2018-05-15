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МИД Украины отозвал консула в Гамбурге на время служебного расследования

Вторник, 15 мая 2018, 12:04

Министерство иностранных дел Украины отозвало украинского консула в Гамбурге Василия Марущинца на время проверки из-за якобы антисемитских высказываний в социальных сетях.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Мы его уже отозвали для дисциплинарного производства. Должны выяснить каждую деталь... Завтра он будет в Киеве, будем разбираться. Но если все факты подтвердятся, потому что то, что мы видели - это не обязательно все, то, конечно, в МИД шансов у таких людей нет", - сказал Климкин.

Министр добавил, что Марущинец сам объяснит, что именно он хотел сказать своими публикациями.

"У нас свободная страна, никто не будет проверять частные фейсбук-страницы, но у всех должна быть ответственность", - подчеркнул министр.

Напомним, МИД Украины открыл дисциплинарное производство против консула в Гамбурге Василия Марущинца из-за сообщений о том, что он якобы размещал на своей странице в Facebook публикации антисемитского характера.

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