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В ПАРЄ покарали 4 депутатів, підозрюваних у корупції, включно з Аграмунтом

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В ПАРЄ покарали 4 депутатів, підозрюваних у корупції, включно з Аграмунтом

Вівторок, 15 травня 2018, 18:52

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи у вівторок на зустрічі в Парижі обрав покарання для депутатів, яких підозрюють у корупційних діях на користь Азербайджана.

Цю інформацію повідомив "Європейський правді" голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

За його словами, комітет погодився з необхідністю покарати депутатів, попри те, що юридично їх вина ще не доведена. Рішення базувалося на доповіді зовнішньої слідчої групи про системну корупцію в ПАРЄ.

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"Регламентний комітет визнав Педро Аграмунта, Жорді Шуклу, Чезара Преду і Самеда Сеідова винними в серйозному порушенні кодекса поведінки асамблеї", - повідомив Ар’єв.

За правилами ПАРЄ, регламентний комітет (офіційна назва – комітет з питань правил та процедур) має повноваження самостійно, без погодження з асамблеєю накладати санкції на депутатів порушників. Найжорсткіші обмеження запроваджені проти екс-президента асамблеї Педро Аграмунта.

"Всі четверо депутатів позбавлені всіх передбачених правилами прав, крім права голосу і права подавати проекти документів. Санкції проти Аграмунта запроваджені на 10 років, проти решти на два роки", - повідомив Ар’єв.

Рішення комітету наразі ще не опубліковане, але у розмові ЄП цю інформацію підтвердили також інші учасники засідання. За словами одного зі співрозмовників, на засіданні був присутній Педро Аграмунт, який ігнорує більшість подій в рамках ПАРЄ. Як стверджується, він був вкрай обурений доповіддю, яка дійшла висновку про високу імовірність його залученості до корупції.

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ПАРЄ
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