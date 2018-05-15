В ПАСЕ наказали 4 депутатов из доклада о коррупции, включая Аграмунта

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник на встрече в Париже избрал наказание для депутатов, которых подозревают в коррупционных действиях в пользу Азербайджана.

Эту информацию сообщил "Европейской правде" председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, комитет согласился с необходимостью наказать депутатов, несмотря на то, что юридически их вина еще не доказана. Решение основывалось на докладе внешней следственной группы о системной коррупции в ПАСЕ.

"Регламентный комитет признал Педро Аграмунта, Жорди Шуклу, Чезара Преду и Самеда Сеидова виновными в серьезном нарушении кодекса поведения ассамблеи", - сообщил Арьев.

По правилам ПАСЕ, регламентный комитет (официальное название – комитет по вопросам правил и процедур) имеет полномочия самостоятельно, без согласования с ассамблеей накладывать санкции на депутатов нарушителей. Самые жесткие ограничения введены против экс-президента ассамблеи Педро Аграмунта.

"Все четверо депутатов лишены всех предусмотренных правилами прав, кроме права голоса и права подавать проекты документов. Санкции против Аграмунта внедрены на 10 лет, против остальных на два года", - сообщил Арьев.

Решение комитета пока еще не опубликовано, но в разговоре ЕП эту информацию подтвердили и другие участники заседания. По словам одного из собеседников, на заседании присутствовал Педро Аграмунт, который игнорирует большинство событий в рамках ПАСЕ. Как утверждается, он был возмущен докладом, который пришел к выводу о высокой вероятности его вовлеченности в коррупционную схему.