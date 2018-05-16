Мингарелли и послы 16 стран призвали Украину защищать права ЛГБТ

Послы 16 государств, а также глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли призвали Украину поддерживать равенство, достоинство и верховенство права и обеспечить права ЛГБТ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на совместное заявление по случаю Международного дня противодействия гомофобии и трансфобии.

Заявление подписали послы Австралии, Австрии, Бельгии, Кипра, Дании, Канады, Европейского Союза, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.

"Украина достигла заметного прогресса в признании и защите прав человека, но эта работа еще не завершена. Мы призываем Украину, опираясь на эти успехи, и в дальнейшем поддерживать равенство, достоинство и верховенство права для всех... Международное сообщество по-прежнему привержено безопасности лесбиянок, геев, бисексуальных, транссексуальных и интерсекс - украинцев и украинок, их друзей, родных и всех сторонников толерантности и равенства в Украине", - говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что ценности толерантности и уважения к разнообразию являются базовыми для открытых, демократических обществ.

"Мы еще раз подтверждаем нашу поддержку реализации национальной стратегии по правам человека и соответствующего плана действий, в том числе – дальнейших шагов в сфере борьбы с дискриминацией для ЛГБТ-граждан и борьбы с преступлениями на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации", - отметили послы.

Дипломаты сообщили, что на 17 июня 2018 в Киеве запланирован "Марш равенства".

"Мы совместно призываем полицию и государственных служащих по всей Украине поддерживать и защищать права ЛГБТ-людей и их сторонников на проведение этих мероприятий. Мы также просим всех украинцев уважать право своих граждан на мирные собрания", - добавили послы.