Протести у Вірменії: новий прем'єр закликає людей "взяти паузу"

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав протестувальників припинити масові акції.

Про це передає NewsArmenia.am.

"Якщо ми спробуємо вирішити всі проблеми одразу, ми відразу провалимося. Що ж стосується тих чи інших відставок, то неправильно вимагати відставки всіх і відразу. Подібні питання повинні бути вирішені "крок за кроком", - заявив Пашинян.

"Всі ми потребуємо паузи, щоб спокійно приступити до обговорення та вирішення проблем", - цитує прем'єра "Интерфакс".

За його словами, зараз у Вірменії не діють механізми придушення акцій протестів.

"Громадяни користуються своїм правом на вільне висловлення думки. Але необхідно зрозуміти, що всі питання відразу не вирішити", - зазначив Пашинян.

Кілька днів в Єревані проходили мітинги з вимогою відставки мера Тарона Маргаряна. Напередодні люди навіть увійшли в будівлю міської адміністрації. У четвер кілька десятків людей проводять акцію протесту біля будівлі генпрокуратури Вірменії з вимогою відставки глави відомства Артура Давтяна. Учасники акції перекрили входи в будівлю генпрокуратури.

Одна з головних магістралей столиці Вірменії - проспект Аршакуняца, що зв'язує південь Єревана з центром, продовжує блокуватися родичами і прихильниками членів озброєної групи "Сасна црер", які захопили влітку 2016 року територію поліцейського полку в Єревані.

Нагадаємо, унаслідок нещодавніх протестів у Єревані парламент проголосував за нового прем'єра, яким став Нікол Пашинян.