Протесты в Армении: новый премьер призывает людей "взять паузу"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал протестующих прекратить массовые акции.

Об этом передает NewsArmenia.am.

"Если мы попробуем решить все проблемы сразу, мы сразу провалимся. Что же касается тех или иных отставок, то неправильно требовать отставки всех и сразу. Подобные вопросы должны быть решены шаг за шагом", - заявил Пашинян.

"Всем нам нужна пауза, чтобы спокойно приступить к обсуждению и решению проблем", - цитирует премьера "Интерфакс".

По его словам, сейчас в Армении не действуют механизмы подавления акций протеста.

"Граждане пользуются своим правом на свободное выражение мнения. Но необходимо понять, что все вопросы сразу не решить", - отметил Пашинян.

Несколько дней в Ереване проходили митинги с требованием отставки мэра Тарона Маргаряна. Накануне люди даже вошли в здание городской администрации. В четверг несколько десятков человек проводят акцию протеста у здания генпрокуратуры Армении с требованием отставки главы ведомства Артура Давтяна. Участники акции перекрыли входы в здание генпрокуратуры.

Одна из главных магистралей столицы Армении - проспект Аршакуняца, связывающей юг Еревана с центром, продолжает блокироваться родственниками и сторонниками членов вооруженной группы "Сасна црер", которые захватили летом 2016 года территорию полицейского полка в Ереване.

Напомним, в результате недавних протестов в Ереване парламент проголосовал за нового премьера, которым стал Никол Пашинян.