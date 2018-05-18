США і Швеція обговорили небезпеку "Північного потоку-2"
П'ятниця, 18 травня 2018, 08:03
США і Швеція вважають, що проект "Північний потік-2" є небезпечним для Європи.
Про це йшлося під час телефонної розмови держсекретаря США Майка Помпео і глави МЗС Швеції Маргот Вальстрьом, йдеться у заяві речниці Держдепу Хезер Науерт.
"Сторони обговорили питання, які представляють взаємне занепокоєння, в тому числі небезпеку, яку "Північний потік-2" представляє для європейської енергетичної безпеки, і боротьбу за знищення "Ісламської держави", — йдеться в заяві.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп переконував канцлерку Німеччини Ангелу Меркель відмовитися від проекту "Північний потік-2".
Як заявила представниця Державного департаменту США Сандра Удкірк, не виключено, що США запровадять санкції проти "Північного потоку-2".
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