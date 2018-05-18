В Італії популісти і праві узгодили програму: хочуть скасувати санкції проти РФ

Італійські партії "Рух п'ять зірок" та "Ліга" узгодили проект коаліційної угоди, яка містить заклик скасувати санкції проти Росії та передбачає зниження податків і видворення нелегалів.

58-сторінковий документ був оприлюднений у п’ятницю.

В 10-му розділі програми "Зовнішня політика" зазначається, що Італія підтверджує прихильність членству в Атлантичному альянсі, визначає США як привілейованого союзника, і готова до відкритості з Росією, що сприймається не як загроза, а як економічний партнер.

"У зв'язку з цим доцільно зняти санкції, запроваджені проти Росії, відновити відносини як із стратегічним партнером для вирішення регіональних криз (Сирія, Лівія, Ємен)", - йдеться у документі.

У програмі також вказується на необхідність переорієнтувати увагу на південних кордонах.

"Не представляючи Росію військовою загрозою, партнери НАТО та ЄС мають звернути увагу на інші фактори нестабільності в Середземному морі: ісламський екстремізм, неконтрольовані міграційні потоки, наслідки напруженості між регіональними державами", - зазначається у програмі.

За інформацією італійських ЗМІ, вимогу про зняття санкцій внесли до програми на вимогу "Ліги". Як відомо, лідер "Ліги" Маттео Сальвіні обіцяв після приходу в уряд зняти санкції проти Росії.

У програмі не згадується про односторонній вихід з єврозони, про який повідомлялося в попередніх версіях, які потрапили до ЗМІ, але відкидається політика жорсткої економії.

Програму ще мають схвалити члени "Руху 5 зірок", які проголосують за зміст документа через сайт партії, що використовується для прийняття важливих рішень. За документ також голосуватимуть члени "Ліги".

Слід зазначити, що для "негайного скасування" європейських санкцій необхідна згода всіх країн ЄС. Однак для їх регулярного продовження також потрібен консенсус - таким чином, навіть голосу однієї країни достатньо, щоби санкції були скасовані під час їх чергового перегляду.