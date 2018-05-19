В Афганістані під час вибуху на стадіоні загинули 8 людей
Субота, 19 травня 2018, 10:37
На північному сході Афганістану на стадіоні міста Джалалабад сталася серія вибухів, в результаті якої загинули вісім осіб.
Про це повідомляє TOLO News.
Вибухи пролунали, коли на стадіоні зібралася велика кількість людей для перегляду час матчу з крикету.
Як наголошується, в результаті інциденту також постраждали 45 осіб. При цьому серед загиблих організатор змагання і заступник мера міста Мехтарлам.
"Талібан" вже заперечив свою причетність до вибухів у Джалалабаді.
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