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В Афганістані під час вибуху на стадіоні загинули 8 людей

Субота, 19 травня 2018, 10:37

На північному сході Афганістану на стадіоні міста Джалалабад сталася серія вибухів, в результаті якої загинули вісім осіб.

Про це повідомляє TOLO News.

Вибухи пролунали, коли на стадіоні зібралася велика кількість людей для перегляду час матчу з крикету.

Як наголошується, в результаті інциденту також постраждали 45 осіб. При цьому серед загиблих організатор змагання і заступник мера міста Мехтарлам.

"Талібан" вже заперечив свою причетність до вибухів у Джалалабаді.

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Афганістан
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