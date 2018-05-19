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В Афганистане во время взрыва на стадионе погибли 8 человек

Суббота, 19 мая 2018, 10:37

На северо-востоке Афганистана на стадионе города Джалалабад произошла серия взрывов, в результате которой погибли восемь человек.

Об этом сообщает TOLO News.

Взрывы прозвучали, когда на стадионе собралось большое количество людей для просмотра время матча по крикету.

Как отмечается, в результате инцидента также пострадали 45 человек. При этом среди погибших организатор соревнования и заместитель мэра города Мехтарлам.

"Талибан" уже опроверг свою причастность к взрывам в Джалалабаде.

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Афганистан
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