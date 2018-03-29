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Уряд Естонії затвердив заборону на в'їзд 49 фігурантам "списку Магнітського"

Четвер, 29 березня 2018, 19:08
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Уряд Естонії схвалив пропозицію глави МЗС Свена Міксера заборонити в'їзд в країну 49 іноземцям з так званого списку Магнітського.

Про це йдеться в повідомленні на сайті естонського МЗС.

"Єдність і рішучість уряду з цього питання засвідчує наше прагнення привернути увагу до зростаючих порушень міжнародного права в Росії. Ми не можемо не реагувати на порушення прав людини", - сказав Міксер.

Він зазначив, що Естонія підтримує дотримання верховенства закону шляхом здійснення таких заходів.

"Естонія дуже серйозно ставиться до прав людини, і ми також хотіли б відправити це послання нашим союзникам. Всі ми повинні реагувати на спроби підірвати заснований на правилах світовий порядок і тим самим сприяти нашій безпеці", - сказав міністр.

Нагадаємо, у лютому Латвія заборонила в'їзд в країну 49 іноземцям, внесеним у так званий "список Магнітського", Литва зробила те саме у січні.

Згідно з основними положеннями документу, в країну забороняють в'їзд іноземцям, пов'язаним з масштабною корупцією, відмиванням грошей або порушеннями прав людини.

"Закон Магнітського" отримав свою назву за ім'ям загиблого в 2009 році в російській в'язниці юриста Сергія Магнітського.

Він розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Магнітський був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.

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