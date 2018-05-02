Експорт українських товарів до ЄС у першому кварталі зріс майже на третину

Експорт товарів з України до Європейського Союзу в першому кварталі 2018 року, порівняно з першим кварталом 2017 року, зріс на 26,5% і склав $4,058 мільярда.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Частка експорту до країн Євросоюзу у загальному обсязі українського експорту в першому кварталі становила 38,9%. Імпорт з Європейського союзу за вказаний період зріс на 10,7% і становив $4,523 мільярда.

За даними НБУ, експорт товарів з України до Росії в першому кварталі 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, скоротився на 11,5% - до $709 мільйонів. У той же час імпорт зріс на 28,4%, до $1,9 мільярда.