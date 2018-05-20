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Шотландський уряд поміркує щодо нового референдуму про незалежність

Неділя, 20 травня 2018, 15:45

Після вирішеня Британією всіх питань щодо Брекситу, Шотландія може розглянути питання щодо ще одного референдуму про незалежність.

Як повідомляє Reuters, про це в ефірі телеканалу ITV заявила перший шотланский міністр Нікола Стерджон.

Зокрема, вона заявила, що Шотландська національна партія. Яку вона очолює, не буде блокувати повторний референдум зодо виходу Королівства зі складу ЄС. Втім, за її словами, скоріш за все, у повторному референдумі Шотландія та Англія голосуватимуть протилежно.

"Коли ми отримаємо певну ясність, про результати Брексітцу та майбутні відносинах між Великою Британією та ЄС, які, сподіваюсь, ми матимемо вже восени цього року,, то я знову розгляну питання про терміни проведення референдуму про незалежність", - заявила Стерджон.

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