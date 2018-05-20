Шотландское правительство подумает о новом референдума о независимости

После решения Британией всех вопросов по Брекситу, Шотландия может рассмотреть вопрос о еще одной референдума о независимости.

Как сообщает Reuters, об этом в эфире телеканала ITV заявила первый шотланский министр Никола Стерджон.

В частности, она заявила, что Шотландская национальная партия. Которую она возглавляет, не будет блокировать повторный референдум зодо выхода Королевства из состава ЕС. Впрочем, по ее словам, скорее всего, в повторном референдуме Шотландия и Англия будут голосовать противоположно.

"Когда мы получим определенную ясность, о результатах Брекситцу и будущие отношениях между Великобританией и ЕС, которые, надеюсь, мы получим уже осенью этого года ,, я снова рассмотрю вопрос о сроках проведения референдума о независимости", - заявила Стерджон.