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Україна та Румунія домовилися про запуск потягу Чернівці-Сучава

Неділя, 20 травня 2018, 16:00

З 1 січня 2019 року між українським містом Чернівці та румунською Сучавою почнуть курсувати дві пари поїздів.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури по результатах засідання Робочої групи з питань транспорту та інфраструктури між Україною та Румунією. 

Також повідомляється, що сторони дійшли спільного рішення щодо необхідності організації контрейлерних перевезень типу RO-LA територіями України та Румунії та домовилися про подальше сприяння їх розвитку.

Стосовно автомобільних перевезень сторони дійшли згоди стосовно збільшення загальної квоти дозволів на здійснення міжнародних автоперевезень на 2018-2019 роки. Найближчим часом українські перевізники додатково отримають 4500 транзитних та 1000 двосторонніх дозволів.

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