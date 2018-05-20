Україна та Румунія домовилися про запуск потягу Чернівці-Сучава

З 1 січня 2019 року між українським містом Чернівці та румунською Сучавою почнуть курсувати дві пари поїздів.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури по результатах засідання Робочої групи з питань транспорту та інфраструктури між Україною та Румунією.

Також повідомляється, що сторони дійшли спільного рішення щодо необхідності організації контрейлерних перевезень типу RO-LA територіями України та Румунії та домовилися про подальше сприяння їх розвитку.

Стосовно автомобільних перевезень сторони дійшли згоди стосовно збільшення загальної квоти дозволів на здійснення міжнародних автоперевезень на 2018-2019 роки. Найближчим часом українські перевізники додатково отримають 4500 транзитних та 1000 двосторонніх дозволів.