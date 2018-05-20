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Украина и Румыния договорились о запуске поезда Черновцы-Сучава

Воскресенье, 20 мая 2018, 16:00

С 1 января 2019 между украинским городом Черновцы и румынским Сучава начнут курсировать две пары поездов.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры по результатам заседания Рабочей группы по вопросам транспорта и инфраструктуры между Украиной и Румынией.

Также сообщается, что стороны пришли к общему решению о необходимости организации контрейлерных перевозок типа RO-LA территориями Украины и Румынии и договорились о дальнейшем содействия их развитию.

Относительно автомобильных перевозок стороны договорились об увеличении общей квоты разрешений на осуществление международных автоперевозок на 2018-2019 годы. В ближайшее время украинские перевозчики дополнительно получат 4500 транзитных и 1000 двусторонних разрешений.

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