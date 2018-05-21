Болгария не будет закупать российские истребители МиГ - президент

Покупка Болгарией новых истребителей российской корпорации МиГ "невозможна".

Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" заявил президент Болгарии Румен Радев.

Такую позицию он объяснил необходимостью модернизации ВВС Болгарии, которая входит в ЕС и НАТО.

"Болгария заявила о намерениях модернизировать свои военно-воздушные силы посредством закупки боевого самолета нового типа. Согласно требованиям, утвержденным болгарским правительством, истребители должны быть сделаны и находиться на вооружении по крайней мере в одном государстве-члене НАТО или ЕС, что логично с точки зрения наших союзнических обязательств,— пояснил президент. — Это требование дает ответ на вопрос, так что давайте будем реалистами — покупка дополнительных истребителей МиГ невозможна".

В то же время, президент заявил, что существующий парк советской авиатехники будет поддерживаться в состоянии боеготовности.

Напомним, в марте этого года правительство Болгарии подписало рамочное соглашение о ремонте самолетов с корпорацией МиГ на сумму более 40,5 млн евро.

"Это еще одно доказательство необходимости восстановления взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией. Несмотря на то, что Болгария является членом НАТО, она продолжает охранять свое воздушное пространство с помощью истребителей МиГ-29, и, в связи с этим, необходимо обеспечивать их своевременную техническую поддержку",— уточнил Румен Радев.