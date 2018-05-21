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За тиждень винищувачі НАТО супроводили над Балтійським морем 6 російських літаків

Понеділок, 21 травня 2018, 10:33

Минулого тижня винищувачі місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії п'ять разів піднімалися для розпізнавання та супроводження російських військових літаків над Балтійським морем.

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на Міноборони Литви.

14 травня винищувачі НАТО вилітали для розпізнавання Іл-20, який прямував у Калінінградську область. Він летів з вимкненим радіолокатором, підтримував зв'язок з Регіональним центром польотів та за затвердженим планом.

Також 14 травня винищувачі НАТО вилітали для розпізнавання двох Су-24, які прямували у Калінінградську область. Вони летіли з вимкненим радіолокатором, не підтримували зв'язок з Регіональним центром польотів, у них не було затвердженого плану.

15 травня винищувачі НАТО вилітали для розпізнавання Ан-124, який прямував з Калінінградської області. Він летів з включеним радіолокатором, підтримував зв'язок з Регіональним центром польотів, затвердженого плану польоту у нього не було.

17 травня винищувачі НАТО вилітали для розпізнавання Іл-20, який прямував з Калінінградської області. Він летів з вимкненим радіолокатором, підтримував зв'язок з Регіональним центром польотів та за затвердженим планом. Того ж дня винищувачі НАТО вилітали для розпізнавання Ан-72, який прямував у Калінінградську область, але не мав затвердженого плану польоту.

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