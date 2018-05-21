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За неделю истребители НАТО сопроводили над Балтийским морем 6 российских самолетов

Понедельник, 21 мая 2018, 10:33

На прошлой неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии пять раз поднимались для опознавания российских военных самолетов над Балтийским морем.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.

14 мая истребители НАТО вылетали для распознавания Ил-20, следовавшего в Калининградскую область. Он летел с выключенным радиолокатором, поддерживал связь с Региональным центром полетов и по утвержденному плану.

Также 14 мая истребители НАТО вылетали для распознавания двух Су-24, которые направлялись в Калининградскую область. Они летели с выключенным радиолокатором, не поддерживали связь с Региональным центром полетов, у них не было утвержденного плана.

15 мая истребители НАТО вылетали для распознавания Ан-124, следовавшего из Калининградской области. Он летел с включенным радиолокатором, поддерживал связь с Региональным центром полетов, утвержденного плана полета у него не было.

17 мая истребители НАТО вылетали для распознавания Ил-20, следовавшего из Калининградской области. Он летел с выключенным радиолокатором, поддерживал связь с Региональным центром полетов и по утвержденному плану. В тот же день истребители НАТО вылетали для распознавания Ан-72, который следовал в Калининградскую область, но не имел утвержденного плана полета.

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