Єврокомісар: Україні бракує конкретних результатів у боротьбі з корупцією

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган наполягає, що Україна повинна демонструвати конкретні результати у боротьбі з корупцією, яких на сьогодні їй не вистачає.

Про це він розповів у інтерв’ю "Радіо НВ".

Єврокомісар, зокрема, прокоментував процес створення Антикорупційного суду. За словами Гана, Європейський союз не має наміру керувати будь-якою структурою або ветувати відібраних українською владою осіб.

Разом з тим, ЄС вважає за необхідне надати допомогу Україні, щоб українська влада могла ухвалити рішення, які будуть відповідати інтересам громадян, аби боротьба із корупцією прогресувала.

"З нашої сторони точно немає жодного втручання у відбір будь-кого, хто претендує на посаду судді дисциплінарного суду, або судів першої чи другої інстанції...Йдеться про залучення міжнародних експертів, які мають досвід у відборі кваліфікованих осіб. При цьому важливо враховувати не тільки професійні здібності, але й особисту принциповість", - заявив Ган.

Єврокомісар підкреслив, що Брюссель дуже високо оцінив би крок Ради з ухвалення закону про Антикорупційний суд.

"Але що важливо для нас, це як будуть діяти всі інституції, коли будуть діяти і які конкретні результати. Тому що ми бачили багато законодавчих ініціатив, ухвалення законів, боротьбу з корупцією, яку розв’язували різні партії. Але чого і досі не вистачає, то це конкретних результатів усіх цих намагань. Які справи були доправлені до суду? Які справи були розглянуті судом? Суд має виносити вироки, мають бути особисті наслідки. Це те, що ми потребуємо набагато більше зараз", - підкреслив він.

Як відомо, у середу, 23 травня, народні депутати розпочали розгляд у другому читанні законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

21 травня комітет Верховної ради з питань правової політики затвердив законопроект про створення Антикорупційного суду для передачі його до розгляду у другому читанні.

У той же час комітет не визначився щодо двох положень законопроекту, у тому числі щодо ключового з них – права вето міжнародних експертів щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Джерела УП з кількох фракцій парламенту повідомили, що 22 травня вечірня сесія переговорів спікера Верховної ради Андрія Парубія з МВФ і Венеційською комісією щодо законопроекту про Антикорупційний суд не принесла результатів.