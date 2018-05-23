Еврокомиссар: Украине не хватает конкретных результатов в борьбе с коррупцией

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан настаивает, что Украина должна демонстрировать конкретные результаты в борьбе с коррупцией, которых на сегодня ей не хватает.

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

Еврокомиссар, в частности, прокомментировал процесс создания Антикоррупционного суда. По словам Хана, Европейский Союз не намерен управлять какой-либо структурой или ветировать отобранных украинской властью людей.

Вместе с тем, ЕС считает необходимым оказать помощь Украине, чтобы украинская власть могла принять решения, которые будут отвечать интересам граждан, чтобы борьба с коррупцией прогрессировала.

"С нашей стороны точно нет никакого вмешательства в отбор кого-либо, кто претендует на должность судьи дисциплинарного суда или судов первой или второй инстанций... Речь идет о привлечении международных экспертов, имеющих опыт в отборе квалифицированных кадров. При этом важно учитывать не только профессиональные способности, но и личную принципиальность", - заявил Хан.

Еврокомиссар подчеркнул, что Брюссель очень высоко оценил бы шаг Верховной рады по принятию закона об Антикоррупционном суде.

"Но что важно для нас, так это то, как будут действовать все институты, когда они будут действовать и какими будут конкретные результаты. Потому что мы видели много законодательных инициатив, принятие законов, борьбу с коррупцией, которую начинали разные партии. Но чего до сих пор не хватает, так это конкретных результатов всех этих попыток. Какие дела были отправлены в суд? Какие дела были рассмотрены судом? Суд должен выносить приговоры, должны быть личные последствия. Это то, что нам сейчас нужно намного больше", - подчеркнул он.

Как известно, в среду, 23 мая, народные депутаты приступили к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

21 мая комитет Верховной рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрение во втором чтении.

В то же время комитет не определился по двум положениям законопроекта, в том числе по ключевому из них – о праве вето международных экспертов в отношении кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

Источники УП из нескольких фракций парламента сообщили, что 22 мая вечерняя сессия переговоров спикера Верховной рады Андрея Парубия с МВФ и Венецианской комиссией по законопроекту об Антикоррупционном суде не принесла результатов.