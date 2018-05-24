В Ісландії скаржаться на санкції РФ: збірній не дозволяють везти свою їжу на ЧС-2018

Російські санкції, введені Росією проти Ісландії, значно вплинули на підготовку ісландської збірної до чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє видання Reykjavik Grapevine.

За словами Клари Б'яртмарц, директор футбольної асоціації Ісландії KSÍ, санкції зробили роботу асоціації набагато складнішою, оскільки вони суттєво обмежують, що ісландці можуть і не можуть імпортувати під час подорожі до Росії.

"Ми, наприклад, витрачали багато часу на митницю. Ісландія та Росія бойкотують один одного, тому ми повинні бути надзвичайно пильними під час митного контролю" - зазначила вона.

Російські санкції найбільше стосуються імпорту харчової продукції, який суворо заборонений . Це означає, що, хоча під час чемпіонату Європи у Франції ісландська футбольна команда подорожувала з власною їжею, цього разу їй доведеться покладатися на російські продукти.

Втім, зі збірною до Росії поїдуть і два кухарі.

"Мене не непокоять про російські інгредієнти, але російська їжа сильно відрізняється від нашої, від того, що ми звикли, і футболісти, як правило, не хочуть куштувати нові речі прямо перед початком гри", - пояснила Клара Б'яртмарц.

"Наш головний кухар знає, що любить кожен гравець, і, звичайно, нам потрібно пристосуватися до цього. Не можна просто нагодувати Гілфі (Сігурдссона) тим, чого він не любить всього за три години до гри. Ми просто не можемо цього зробити" – додала вона.

Нагадаємо, коли у 2015 році Росія запровадила в дію рішення про знищення санкційної продукції Россільгоспнагляд вилучив і знищив 1630 кілограмів їжі, яку привезли з собою в Росію іноземні гоночні команди.