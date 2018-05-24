В Исландии жалуются на санкции РФ: сборной не позволяют везти свою еду на ЧМ-2018

Российские санкции, введенные Россией против Исландии, значительно повлияли на подготовку исландской сборной к чемпионату мира по футболу.

Об этом сообщает издание Reykjavik Grapevine.

По словам Клары Бьяртмарц, директора футбольной ассоциации Исландии KSÍ, санкции сделали работу ассоциации намного сложнее, поскольку они существенно ограничивают, что исландцы могут и не могут импортировать во время путешествия в Россию.

"Мы, например, тратили много времени на таможню. Исландия и Россия бойкотируют друг друга, поэтому мы должны быть очень бдительными во время таможенного контроля", - отметила она.

Российские санкции касаются импорта пищевой продукции, который строго запрещен. Это означает, что, хотя на чемпионат Европы во Францию исландская футбольная команда приезжала со своей едой, на этот раз ей придется полагаться на российские продукты.

Впрочем, со сборной в Россию поедут и два повара.

"Меня не беспокоят российские ингредиенты, но русская еда сильно отличается от нашей, от того, что мы привыкли, и футболисты, как правило, не хотят пробовать новое прямо перед началом игры", - объяснила Клара Бьяртмарц.

"Наш главный повар знает, что любит каждый игрок, и, конечно, нам нужно приспособиться к этому. Нельзя просто накормить Гилфа (Сигурдссона) тем, чего он не любит, всего за три часа до игры. Мы просто не можем так делать", - добавила она.

Напомним, когда в 2015 году Россия ввела в действие решение об уничтожении санкционной продукции, Россельхознадзор изъял и уничтожил 1630 кг еды, которую привезли с собой в Россию иностранные гоночные команды.