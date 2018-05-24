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Британія почала розслідування через дзвінок російських пранкерів главі МЗС

Четвер, 24 травня 2018, 20:35

Велика Британія почала розслідувати, яким чином російські пранкери змогли поговорити по телефону з британським міністром закордонних справ Борисом Джонсоном.

Про це заявила прес-секретар прем'єр-міністра Великої Британії, передає Reuters.

"Цього не повинно було трапитися, і ведеться розслідування для з'ясування обставин навколо цього дзвінка і для того, щоб переконатися, що це не повториться", - зазначила спікер.

Джонсон отримав дзвінок від російського пранкера, який видавав себе за прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна.

Запис 18-хвилинної розмови з британським міністром на своєму каналі в YouTube розмістив прокремлівський британський журналіст Грем Філіпс.

Під час розмови Борис Джонсон вітає нібито Пашиняна з його обранням на посаді прем’єра та обговорює відносини між Великою Британією і Росією, а також отруєння в Солсбері.

Британське МЗС заявило, що Джонсон зрозумів, що дзвінок був фальшивим.

За дзвінком, вірогідно, стоять двоє відомих російських політичних пранкерів – Владімір Кузнєцов (Вован) і Алєксєй Столяров (Лексус).

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Велика Британія
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