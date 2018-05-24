Британия начала расследование из-за звонка российских пранкеров главе МИД

Великобритания начала расследовать, каким образом российские пранкеры смогли поговорить по телефону с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном.

Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Великобритании, передает Reuters.

"Этого не должно было случиться, и ведется расследование для выяснения обстоятельств вокруг этого звонка и для того, чтобы убедиться, что это не повторится", - отметила спикер.

Джонсон получил звонок от российского пранкера, который выдавал себя за премьера Армении Никола Пашиняна.

Запись 18-минутного разговора с британским министром на своем канале в YouTube разместил прокремлевский британский журналист Грэм Филипс.

Во время разговора Борис Джонсон поздравляет якобы Пашиняна с его избранием на должность премьера и обсуждает отношения между Великой Британией и Россией, а также отравление в Солсбери.

Британский МИД заявил, что Джонсон понял, что звонок был фальшивым.

За звонком, вероятно, стоят два известных российских политических пранкера - Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).