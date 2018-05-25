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У Франції двох колишніх розвідників звинуватили у шпигунстві на користь Китаю

П'ятниця, 25 травня 2018, 08:14

У Франції двох колишніх офіцерів Генерального директорату зовнішньої безпеки звинуватили у шпигунстві на користь іноземної держави.

Про це повідомляє Le Monde.

За підозрою у шпигунстві французька поліція затримала чотирьох осіб у грудні минулого року.

Тоді ж трьом з них висунули офіційні звинувачення – йдеться про двох колишніх офіцерів розвідки та дружину одного з них.

Їх звинуватили у "передачі іноземній державі інформації, що підриває фундаментальні інтереси нації", "розвідувальній роботі на іноземну державу", "зборі інформації, яка підриває національні інтереси". Одного з офіцерів також звинуватили у прямій провокації до злочину державної зради.

Обоє колишніх офіцерів перебувають під вартою.

За дружиною одного зі звинувачених здійснюється судовий контроль. Її звинуватили у приховуванні злочинів, зокрема, державної зради.

За даними французьких ЗМІ, обвинувачені шпигували на користь Китаю, зокрема, передавали йому інформацію про методи роботи зовнішньої розвідки Франції.

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Франція
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