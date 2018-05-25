У Франції двох колишніх розвідників звинуватили у шпигунстві на користь Китаю
У Франції двох колишніх офіцерів Генерального директорату зовнішньої безпеки звинуватили у шпигунстві на користь іноземної держави.
Про це повідомляє Le Monde.
За підозрою у шпигунстві французька поліція затримала чотирьох осіб у грудні минулого року.
Тоді ж трьом з них висунули офіційні звинувачення – йдеться про двох колишніх офіцерів розвідки та дружину одного з них.
Їх звинуватили у "передачі іноземній державі інформації, що підриває фундаментальні інтереси нації", "розвідувальній роботі на іноземну державу", "зборі інформації, яка підриває національні інтереси". Одного з офіцерів також звинуватили у прямій провокації до злочину державної зради.
Обоє колишніх офіцерів перебувають під вартою.
За дружиною одного зі звинувачених здійснюється судовий контроль. Її звинуватили у приховуванні злочинів, зокрема, державної зради.
За даними французьких ЗМІ, обвинувачені шпигували на користь Китаю, зокрема, передавали йому інформацію про методи роботи зовнішньої розвідки Франції.