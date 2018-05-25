Во Франции двух бывших разведчиков подозревают в шпионаже в пользу Китая

Во Франции двух бывших офицеров Генерального директората внешней безопасности обвинили в шпионаже в пользу иностранного государства.

Об этом сообщает Le Monde.

По подозрению в шпионаже французская полиция задержала четырех человек в декабре прошлого года.

Тогда же троим из них были предъявлены официальные обвинения – речь идет о двух бывших офицерах разведки и жене одного из них.

Их обвинили в "передаче иностранному государству информации, что подрывает фундаментальные интересы нации", "разведывательной работе на иностранное государство", "сборе информации, которая подрывает национальные интересы". Одного из офицеров обвинили в прямой провокации к преступлению государственной измены.

Оба бывших офицера находятся под стражей.

За женой одного из обвиняемых осуществляется судебный контроль. Ее обвинили в сокрытии преступлений, в частности, государственной измены.

По данным французских СМИ, обвиняемые шпионили в пользу Китая, в частности, передавали ему информацию о методах работы внешней разведки Франции.