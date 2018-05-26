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У Марселі вдруге за тиждень людей розстріляли з автоматів, 2 загиблих

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У Марселі вдруге за тиждень людей розстріляли з автоматів, 2 загиблих

Субота, 26 травня 2018, 11:02

Вночі у французькому Марселі невідомі розстріляли двох людей із автоматів Калашникова.

Про це повідомляє видання La Provence.

Стрілянина відбулася близько першої години ночі за місцевим часом. Нападники атакували приміщення місцевого спортклубу.

Двоє жертв – чоловіки віком близько 30 років – загинули на місці. Видання повідомляє, що інцидент має всі ознаки кримінальних розбірок.

Примітно, що ця стрілянина відбулася всього за кілька днів після іншої. 21 травня група невідомих із закритими обличчями відкрила вогонь по культурному простору La Busserine. Одна людина отримала поранення.

Після цього випадку в місто прибув міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колломб, який перед камерами журналістів пообіцяв дати відсіч злочинності.

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Франція інциденти
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