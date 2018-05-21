У Марселі група невідомих в масках відкрила вогонь з автоматів
Понеділок, 21 травня 2018, 19:59
Група невідомих із закритими обличчями відкрила вогонь з автоматичної зброї по молодим людям у французькому Марселі.
Про це передає Express з посиланням на місцеві медіа.
Зловмисники відкрили вогонь неподалік від культурного простору, відомого як La Busserine, прибувши на місце на трьох транспортних засобах. Поліцейські вступили в перестрілку і організували оточення.
На місце інциденту прибули морські піхотинці і рятувальні служби.
За даними ЗМІ, одна людина отримала поранення.
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