В Марселе второй раз за неделю людей расстреляли из автоматов, 2 погибших

Ночью во французском Марселе неизвестные расстреляли двух человек из автоматов Калашникова.

Об этом сообщает издание La Provence.

Стрельба произошла около часа ночи по местному времени. Нападавшие атаковали помещение местного спортклуба.

Двое жертв - мужчины в возрасте около 30 лет - погибли на месте. Издание сообщает, что инцидент имеет все признаки криминальных разборок.

Примечательно, что эта стрельба произошла всего через несколько дней после другой. 21 мая группа неизвестных с закрытыми лицами открыла огонь по культурному пространству La Busserine. Один человек получил ранения.

После этого случая в город прибыл министр внутренних дел Франции Жерар Колломб, который перед камерами журналистов пообещал дать отпор преступности.