Литва та Канада розкритикували шантаж Угорщини проти України в НАТО

Угорщина не має блокувати співпрацю України та НАТО та повинна по-іншому вирішувати свої проблеми з Києвом.

Про це під час суботнього засідання Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві заявили делегати від Литви та Канади, передає власний кореспондент "Укрінформу".

"Одна з країн Вишеградської групи намагається використовувати НАТО як інструмент для блокування зустрічі НАТО-Україна. Це неприпустимо, і тому прошу наших угорських колег, аби вони сприяли тому, щоб угорський уряд не використовував НАТО як інструмент розв'язування проблем між Україною та Угорщиною",- заявила делегат від Литви.

Делегат від Канади сказав, що він відвідував школи нацменшин в Україні і там поважається право до використання рідних мов. Він підкреслив, що не має нічого дивного в тому, що переглядається внутрішнє законодавство з метою пропагування рідної мови, адже це робиться в усіх країнах.

"Блокування однією країною процесу євроатлантичної інтеграції України для нас виглядає дуже проблематично і дивно з політичної точки зору",- констатував делегат ПА НАТО від Канади.

Реагуючи на звинувачення, представник від Угорщини зазначив, що Будапешт "завжди демонстрував солідарність з Україною і НАТО".

"Угорщина завжди солідаризувалася з Україною і буде підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, і засуджує нелегальну анексію Криму з боку Росії",- підкреслив депутат угорського парламенту.

Водночас, він зауважив, що новим законом про освіту українська влада "замість зближення із Заходом будує націоналістичну країну". Депутат зазначив, що цей закон створює багато проблем для угорської меншини у Закарпатті, відтак Угорщина хоче розраховувати на солідарність в цьому питанні з боку Альянсу.

Як повідомлялося, Угорщина офіційно ініціює в НАТО перегляд всіх програм підтримки України.

У штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу, попри ініціативу угорського уряду, не мають наміру переглядати підходи у співпраці з Україною.

Про деталі угорського ультиматуму та про відповідь НАТО на нього читайте в статті "Нова атака Угорщини: Віктор Орбан ініціював перегляд відносин НАТО з Україною"