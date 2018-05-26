Литва и Канада раскритиковали шантаж Венгрии против Украины в НАТО

Венгрия не должна блокировать сотрудничество Украины и НАТО и должна по-другому решать свои проблемы с Киевом.

Об этом во время субботнего заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявили делегаты от Литвы и Канады, передает собственный корреспондент "Укринформа".

"Одна из стран Вышеградской группы пытается использовать НАТО как инструмент для блокировки встрече НАТО-Украина. Это недопустимо, и поэтому прошу наших венгерских коллег, чтобы они способствовали тому, чтобы венгерское правительство не использовало НАТО как инструмент решения проблем между Украиной и Венгрией" , - заявила делегат от Литвы.

Делегат от Канады сказал, что он посещал школы нацменьшинств в Украине и там уважается право на использование родных языков. Он подчеркнул, что нет ничего странного в том, что пересматривается внутреннее законодательство с целью пропаганды родного языка, ведь это делается во всех странах.

"Блокирование одной страной процесса евроатлантической интеграции Украины для нас выглядит весьма проблематично и удивительно с политической точки зрения", - констатировал делегат ПА НАТО от Канады.

Реагируя на обвинения, представитель от Венгрии отметил, что Будапешт "всегда демонстрировал солидарность с Украиной и НАТО".

"Венгрия всегда солидаризировалось с Украиной и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и осуждает нелегальную аннексию Крыма со стороны России", - подчеркнул депутат венгерского парламента.

Вместе с тем он отметил, что новым законом об образовании украинская власть "вместо сближения с Западом строит националистическую страну". Депутат отметил, что этот закон создает много проблем для венгерского меньшинства в Закарпатье, поэтому Венгрия хочет рассчитывать на солидарность в этом вопросе со стороны Альянса.

Как сообщалось, Венгрия официально инициирует в НАТО просмотр всех программ поддержки Украины.

В штаб-квартире Североатлантического альянса, несмотря на инициативу венгерского правительства, не намерены пересматривать подходы в сотрудничестве с Украиной.

О деталях венгерского ультиматума и об ответе НАТО на него читайте в статье "Новая атака Венгрии: Виктор Орбан инициировал пересмотр отношений НАТО с Украиной"