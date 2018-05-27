Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Германии произошел масштабный пожар в популярном парке развлечений

Ирландцы на референдуме поддержали легализацию абортов – официальные результаты

Ким Чен Ын и Трамп подтвердили готовность к саммиту в Сингапуре

Украина готовит предложения Западу о санкциях за Керченский мост






Грузия рассчитывает на вступление в НАТО в 2021 году: мы готовы к вызову

Воскресенье, 27 мая 2018, 13:24

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили рассчитывает, что его страна вступит в НАТО в 2021 году.

Об этом передает 1tv.ge.

"Мы надеемся, что в 2021 году, через сто лет после советской оккупации, Грузия станет полноправным членом НАТО. Грузия готова к вызову, Грузия ежедневно работает, чтобы стать членом европейской семьи и настоящим членом евроатлантического сообщества", - заявил Квирикашвили.

Как известно, Грузия, как и Украина, получила статус аспиранта в НАТО, что дает возможность быть приглашенными (пока только возможность) к участию в разработке плана действий относительно членства (ПДЧ) в Альянсе. Однако и участие в ПДЧ не гарантирует им членства в организации.

В Грузии функционирует совместный с НАТО учебно-оценочный центр, деятельность которого предполагает постоянное присутствие военных инструкторов Альянса, в том числе офицеров достаточно высокого ранга. На территории страны участились совместные военные учения, которые стали более масштабными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия Альянс
powered by lun.ua
Читайте также
Украина передала НАТО данные о разработке Россией биологического и химического оружия
Литва и Канада раскритиковали шантаж Венгрии против Украины в НАТО
Венгрия официально предлагает НАТО пересмотреть программы поддержки Украины