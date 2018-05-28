В Естонії четверту добу не вдається загасити пожежу на військовому полігоні

В Естонії четвертий день не можуть локалізувати пожежу, що спалахнула в п'ятницю на території Центрального полігону.

З суботи площа пожежі збільшилася до 150 гектарів, повідомили "Інтерфаксу" в понеділок в прес-службі Північного рятувального центру.

"У цей час загоряння в районі села Пала поширилося на території близько 150 гектарів. У гасінні задіяні три команди рятувальників, добровольці, літак Сил оборони, військовослужбовці", - зазначили в коментарі.

Повідомлення про пожежу та вибухи на полігоні надійшло в п'ятницю о 13.45, тоді площа горіння рослинності становила 15 га.

У суботу рятувальники повідомили про поширення вогню вже на 50 га і запевнили, що загоряння локалізовано.

Про причини пожежі поки невідомо. Військові повідомляють, що в останні дні стрільби та інші заходи на полігоні не проводилися. Люди не постраждали.