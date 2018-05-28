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В Эстонии четвертые сутки не удается потушить пожар на военном полигоне

Понедельник, 28 мая 2018, 17:31

В Эстонии четвертый день не могут локализовать пожар, вспыхнувший в пятницу на территории Центрального полигона.

С субботы площадь пожара увеличилась до 150 гектаров, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Северного спасательного центра.

"В настоящее время возгорание в районе села Пала распространилось на территории около 150 гектаров. В тушении задействованы три команды спасателей, добровольцы, самолет Сил обороны, военнослужащие", - отметили в комментарии.

Сообщение о пожаре и взрывах на полигоне поступило в пятницу в 13.45, тогда площадь горения растительности составляла 15 га.

В субботу спасатели сообщили о распространении огня уже на 50 га и заверили, что возгорание локализовано.

О причинах пожара пока неизвестно. Военные сообщают, что в последние дни стрельбы и другие мероприятия на полигоне не проводились. Люди не пострадали.

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Эстония
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