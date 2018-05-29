Дещиця назвав шлях вирішення суперечки довкола останків в Грушовичах

Проведення ексгумації останків, виявлених на місці археологічних розкопок під колишнім пам'ятником УПА в Грушовичах, може вирішити суперечку між українськими та польськими експертами щодо приналежності останків бійцям українського підпілля.

Про це в коментарі власному кореспондентові "Укрінформу" повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Якщо зараз є різні інтерпретації українських і польських експертів щодо побаченого, значить потрібно продовжувати дослідження, зокрема, провести ексгумацію віднайдених решток, щоб у жодної зі сторін не виникало сумнівів. У цій царині різні оцінки побаченого є небажаними, оскільки дають поле для різного роду спекуляцій",- заявив Дещиця.

Він зауважив, що запрошення українських експертів до спостереження за розкопками показало відкритість польської сторони і налаштованість на співпрацю. Він оцінив це як "крок в доброму напрямку".

Дещиця підкреслив: якщо після додаткових досліджень будуть достатні підстави ствердити наявність останків осіб, які належали до УПА, тоді їх "бездискусійно слід поховати і поставити могилу, яка була б відповідно кваліфікована за польським законодавством".

"Вірю, що обидві сторони проявлять добру волю, аби це питання було врегульовано без зайвих непотрібних емоцій",- підкреслив посол України в Польщі.

Після проведення триденних археологічних розкопок у Грушовичах думки українських та польських експертів, які брали участь у розкопках, розділилися.

Секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета, який був на місці розкопок, заявив, що за попередніми висновками групи українських експертів серед 18-ти поховань є щонайменше три поховання воїнів УПА.

Натомість, польські експерти з Інституту національної пам’яті наполягають, що проведені археологічні й судово-медичні дослідження не дають підстав стверджувати, що на місці демонтованого пам'ятника виявлено могили членів УПА.

Пам’ятник на кладовищі в Грушовичах був зведений в 1994 році. Його побудували у формі воріт, половини яких об'єднано у верхній частині металевим гербом України. На дошках був напис "Героям УПА. Слава борцям за волю України". Три роки тому з пам’ятника знято таблиці присвячені УПА. В останні роки пам’ятник неодноразово нищили і осквернювали. 26 квітня 2017 року рішенням війта ґміни Стубно, на території якої розташоване село Грушовичі, пам’ятник було демонтовано.