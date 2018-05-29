Дещица назвал путь решения спора вокруг останков в Грушовичах

Проведение эксгумации останков, обнаруженных на месте археологических раскопок под бывшим памятником УПА в Грушовичах, может решить спор между украинскими и польскими экспертами относительно принадлежности останков бойцов украинского подполья.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту "Укринформа" сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Если сейчас есть разные интерпретации украинских и польских экспертов увиденного, значит нужно продолжать исследования, в частности, провести эксгумацию найденных останков, чтобы ни у одной из сторон не возникало сомнений. В этой области различные оценки увиденного являются нежелательными, поскольку дают поле для разного рода спекуляций", - заявил Дещица.

Он отметил, что приглашение украинских экспертов к наблюдению за раскопками показало открытость польской стороны и настроенность на сотрудничество. Он оценил это как "шаг в хорошем направлении".

Дещица подчеркнул: если после дополнительных исследований будут достаточные основания утверждать наличие останков лиц, принадлежавших к УПА, тогда их "бесдискуссионно следует похоронить и поставить могилу, которая была бы в соответствии квалифицирована польским законодательством".

"Верю, что обе стороны проявят добрую волю, чтобы этот вопрос был урегулирован без лишних ненужных эмоций", - подчеркнул посол Украины в Польше.

После проведения трехдневных археологических раскопок в Грушовичах мнения украинских и польских экспертов, участвовавших в раскопках, разделились.

Секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета, который был на месте раскопок, заявил, что по предварительным выводам группы украинских экспертов среди 18-ти захоронений есть как минимум три захоронения воинов УПА.

Польские эксперты из Института национальной памяти настаивают, что проведенные археологические и судебно-медицинские исследования не дают оснований утверждать, что на месте демонтированного памятника обнаружены могилы членов УПА.

Памятник на кладбище в Грушовичах был возведен в 1994 году. Его построили в форме ворот, половины которых объединены в верхней части металлическим гербом Украины. На досках была надпись "Героям УПА. Слава борцам за свободу Украины". Три года назад с памятника сняли таблицы, посвященные УПА. В последние годы памятник неоднократно уничтожали и оскверняли. 26 апреля 2017 года решением старосты гмины Стубно, на территории которой расположено село Грушовичи, памятник был демонтирован.