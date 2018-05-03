В Чехии столкнулись поезда: 14 пострадавших, травмированы трое детей
В районе чешского Крумлова, на юге страны, столкнулись два пассажирских поезда, в вагоне одного из которых ехала группа детей из детсада.
Об этом передает Idnes.cz.
Среди пострадавших - 14 человек, в частности трое детей.
"Один из водителей поездов, очевидно, пересек сигнал со знаком остановки", - заявил о вероятной причине аварии Марек Ильяш, представитель администрации железнодорожной инфраструктуры.
Детей из детского сада эвакуировали специальная пожарная команда. Всех пострадавших госпитализировали.
Повреждения железнодорожных транспортных средств оценивается в 6 миллионов крон (примерно 7,38 млн грн).
По данным полиции, на момент аварии в поездах было около 50 человек.
Движение на этом участке железной дороги Чешское Будейовице - Черны Криз было приостановлено на 15 часов.
Ранее вблизи города Ротава в Карловарском регионе случилось лобовое столкновение двух пассажирских поездов.