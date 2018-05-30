Італія: дострокові вибори можуть провести вже липні - ЗМІ

Кандидат у прем’єр-міністри Італії Карло Коттареллі у середу зустрінеться з італійським президентом Серджо Маттареллою на тлі повідомлень про скликання дострокових парламентських виборів вже на липень.

За інформацією ЗМІ, Коттареллі не зумів заручитися підтримкою головних політичних партій та може навіть не бути приведеним до присяги, повідомляє BBC.

У вівторок Коттареллі запропонував президенту список кандидатів до свого уряду, але покинув зустріч без досягнення будь-яких домовленостей, пише Bloomberg.

За повідомленнями медіа, президент Італії може взагалі відмовитись від призначення перехідного уряду та скликати дострокові вибори на липень.

Раніше передбачалося, що технічний уряд Коттареллі підготує країну до нових виборів восени або й взагалі наступного року. Втім спроби Коттареллі сформувати кабінет зіштовхнулися з вимогою політичних партій провести дочасні вибори якомога швидше.

Маттарелла доручив Коттареллі сформувати уряд після того, як висуванець двох популістських партій "Руху п’яти зірок" і "Ліги" Джузеппе Конте відмовився від мандату сформувати уряд.

Причиною стала відмова Маттарелли затвердити на посаді міністра фінансів контраверсійного 81-річного євроскептика Паоло Савону, який є жорстким критиком євро.

Опитування свідчать, що дострокові вибори можуть зміцнити позиції популістських партій.