В Іспанії за запитом Росії затримали колишнього роботодавця Магнітського

Іспанська поліція за запитом Росії затримала у Мадриді Вільяма Браудера, засновника фонду Hermitage Capital, в якому працював юрист Сергій Магнітський.

Про це Браудер написав на своїй сторінці у Твіттері.

"Щойно у Мадриді мене арештувала іспанська поліція за запитом Росії в Інтерпол. Їдемо у поліцейський відділок" - написав він.

Urgent: Just was arrested by Spanish police in Madrid on a Russian Interpol arrest warrant. Going to the police station right now. — Bill Browder (@Billbrowder) 30 травня 2018 р.

Браудер був одним з ініціаторів прийняття в США і Канаді "актів Магнітського". Ці закони названі на честь юриста компанії Hermitage Capital Сергія Магнітського. Він розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Магнітський був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.

Наприкінці минулого року Росія з п'ятої спроби змогла внести Вільяма Браудера в список Інтерполу. Російська влада звинувачує главу фонду Hermitage Capital у фінансових махінаціях і ухиленні від сплати податків. Він був заочно арештований.