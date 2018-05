В Іспанії за запитом Росії затримали колишнього роботодавця Магнітського

Іспанська поліція за запитом Росії затримала у Мадриді Вільяма Браудера, засновника фонду Hermitage Capital, в якому працював юрист Сергій Магнітський.

Про це Браудер написав на своїй сторінці у Твіттері.

"Щойно у Мадриді мене арештувала іспанська поліція за запитом Росії в Інтерпол. Їдемо у поліцейський відділок" - написав він.

Urgent: Just was arrested by Spanish police in Madrid on a Russian Interpol arrest warrant. Going to the police station right now.