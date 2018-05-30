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В Іспанії за запитом Росії затримали колишнього роботодавця Магнітського

Середа, 30 травня 2018, 11:05

Іспанська поліція за запитом Росії затримала у Мадриді Вільяма Браудера, засновника фонду Hermitage Capital, в якому працював юрист Сергій Магнітський.

Про це Браудер написав на своїй сторінці у Твіттері.

"Щойно у Мадриді мене арештувала іспанська поліція за запитом Росії в Інтерпол. Їдемо у поліцейський відділок" - написав він.

Браудер був одним з ініціаторів прийняття в США і Канаді "актів Магнітського". Ці закони названі на честь юриста компанії Hermitage Capital Сергія Магнітського. Він розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Магнітський був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.

Наприкінці минулого року Росія з п'ятої спроби змогла внести Вільяма Браудера в список Інтерполу. Російська влада звинувачує главу фонду Hermitage Capital у фінансових махінаціях і ухиленні від сплати податків. Він був заочно арештований.

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