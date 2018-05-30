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В Испании по запросу России задержали бывшего работодателя Магнитского

Среда, 30 мая 2018, 11:05

Испанская полиция по запросу России задержали в Мадриде Уильяма Браудера, основателя фонда Hermitage Capital, в котором работал юрист Сергей Магнитский.

Об этом Браудер написал на своей странице в Твиттере.

"Только что в Мадриде меня арестовала испанская полиция по запросу России в Интерпол. Едем в полицейский участок" - написал он.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде "актов Магнитского". Эти законы названы в честь юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.

В конце прошлого года Россия с пятой попытки смогла внести Уильяма Браудера в список Интерпола. Российская власть обвиняет главу фонда Hermitage Capital в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Он был заочно арестован.

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