В Испании по запросу России задержали бывшего работодателя Магнитского

Испанская полиция по запросу России задержали в Мадриде Уильяма Браудера, основателя фонда Hermitage Capital, в котором работал юрист Сергей Магнитский.

Об этом Браудер написал на своей странице в Твиттере.

"Только что в Мадриде меня арестовала испанская полиция по запросу России в Интерпол. Едем в полицейский участок" - написал он.

Urgent: Just was arrested by Spanish police in Madrid on a Russian Interpol arrest warrant. Going to the police station right now. — Bill Browder (@Billbrowder) 30 травня 2018 р.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде "актов Магнитского". Эти законы названы в честь юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.

В конце прошлого года Россия с пятой попытки смогла внести Уильяма Браудера в список Интерпола. Российская власть обвиняет главу фонда Hermitage Capital в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Он был заочно арестован.