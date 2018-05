В Испании по запросу России задержали бывшего работодателя Магнитского

Испанская полиция по запросу России задержали в Мадриде Уильяма Браудера, основателя фонда Hermitage Capital, в котором работал юрист Сергей Магнитский.

Об этом Браудер написал на своей странице в Твиттере.

"Только что в Мадриде меня арестовала испанская полиция по запросу России в Интерпол. Едем в полицейский участок" - написал он.

Urgent: Just was arrested by Spanish police in Madrid on a Russian Interpol arrest warrant. Going to the police station right now.