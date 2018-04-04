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Нідерланди пропонують просувати закон Магнітського на рівні ЄС

Середа, 04 квітня 2018, 10:03
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Парламент Нідерландів дозволив уряду накладати санкції на іноземців, причетних до порушень прав людини або великомасштабної корупції, і хоче просувати цей документ на рівні ЄС.

Відповідне рішення затвердила Палата представників (нижня палата парламенту), повідомляє NOS.

Депутат від правоцентристської партії CDA Пітер Омтзігт представив пропозицію направити уряду Нідерландів запит про введення санкцій проти іноземців зі списку Магнітського на національному рівні і закликати ЄС до подібних заходів.

У своєму виступі Омтзігт зазначив, що закон Магнітського вже діє в США, Канаді, Великій Британії та країнах Балтії. Заборони на поїздки були накладені на росіян, винних у порушеннях прав людини. Їх банківські рахунки були заморожені.

Парламент також просить уряд вивчити питання про те, чи є достатня підтримка такого закону в Євросоюзі.

"ЄС повинен, виходячи зі своєї політики в галузі прав людини, мати можливість безпосередньо карати людей, винних у серйозних порушеннях, наприклад, не даючи цим людям візи в Париж або Амстердам, або заморожуючи їх активи", - сказав Омтзігт.

Якщо виявиться, що в ЄС занадто мало підтримки закону Магнітського, то, за словами депутатів, уряд повинен підготувати відповідне законодавство на національному рівні в Нідерландах.

Санкції проти фігурантів так званого "списку Магнітського" вже схвалили Латвія, Литва, Естонія, Канада, Велика Британія та США.

До списку входять 49 росіян, який заборонено в'їзд до вказаних країн через зв'язки з масштабною корупцією, відмивання грошей або порушеннями прав людини.

"Закон Магнітського" отримав свою назву за ім'ям загиблого в 2009 році в російській в'язниці юриста Сергія Магнітського.

Він розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Магнітський був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.

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