Рада Федерації РФ ухвалила закон про контрсанкції

Рада Федерації РФ одноголосно ухвалила закон "Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав".

Про це повідомляє ТАСС.

Згідно з документом, уряд за рішенням президента РФ зможе вводити різні заходи протидії, але вони при цьому не повинні поширюватися на життєво необхідні товари, аналоги яких не виробляються в Росії та інших країнах. Відповідні рішення також можуть бути прийняті президентом на підставі пропозицій Ради безпеки РФ. У той же час у разі усунення обставин, що стали причиною введення контрсанкцій, уряд скасовує відповідні заходи впливу (протидії).

Законопроект 13 квітня був внесений на розгляд Держдуми групою депутатів на чолі зі спікером нижньої палати парламенту В'ячеславом Володіним і прийнятий у третьому читанні 22 травня.

Законопроект про контрсанкції став відповіддю Москви на нові обмеження з боку Вашингтона.

Останній раз США розширили обмежувальні заходи проти Росії на початку квітня. До санкційного списку додали російських 24 топ-чиновників і підприємців, а також 14 компаній.