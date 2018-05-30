Совет Федерации РФ принял закон о контрсанкциях

Совет Федерации РФ единогласно принял закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и других иностранных государств".

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, правительство по решению президента РФ сможет вводить различные меры противодействия, но они при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкцій, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия).

Законопроект 13 апреля был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и принят в третьем чтении 22 мая.

Законопроект о контрсанкциях стал ответом Москвы на новые ограничения со стороны Вашингтона.

Последний раз США расширили ограничительные меры против России в начале апреля. В санкционный список добавили 24 российских топ-чиновников и предпринимателей, а также 14 компаний.