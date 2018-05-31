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У Німеччині почали діяти перші заборони на дизельні авто

Четвер, 31 травня 2018, 12:21

У німецькому Гамбурзі з четверга, 31 травня, на окремих ділянках двох особливо завантажених доріг заборонений проїзд дизельних автомобілів, що не відповідають вимогам найвищого на сьогодні екологічного стандарту "Євро-6".

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa, на цих дорогах розташовані прилади для вимірювання рівня забруднення повітря.

На одній з доріг заборонений проїзд легкових автомобілів та вантажівок, а на іншій - лише вантажівок.

Окрім того, є низка винятків, на які не поширюється заборона. Зокрема, дозволений проїзд на дизельному транспорті для мешканців прилеглих будинків, а також тих, хто перебуває там по справах.

Екологічні організації вважають таку заборону символічною. Це зробить "лише кілька сотень метрів дороги трохи менш забрудненими", заявив речник "Грінпісу" в Німеччині Ніклас Шінерл. Екологи вимагають більш масштабних заходів для очищення повітря від автомобільних викидів, включно з широкоосяжними заборонами на використання дизельних авто.

27 лютого Федеральний адміністративний суд Німеччини у Лейпцигу дозволив містам країни забороняти проїзд на дизельних авто на власний розсуд, не потребуючи для цього рішень урядів федеральних земель чи, тим паче, федеральної влади країни.

Інші міста також готуються до заборони дизельних авто. В Штутгарті мають намір заборонити їхнє використання вже наприкінці цього року. А уряд столиці ФРН Берліна хоче перевірити можливість заборони дизельних авто починаючи з 2019 року.

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Німеччина
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