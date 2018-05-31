В Германии начали действовать первые запреты на дизельные авто

В немецком Гамбурге с четверга, 31 мая, на отдельных участках двух особо загруженных дорог запрещен проезд дизельных автомобилей, не соответствующих требованиям самого высокого на сегодня экологического стандарта "Евро-6".

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa, на этих дорогах расположены приборы для измерения уровня загрязнения воздуха.

На одной из дорог запрещен проезд легковых автомобилей и грузовиков, а на другой - только грузовиков.

Кроме того, есть ряд исключений, на которые не распространяется запрет. В частности, разрешен проезд на дизельном транспорте для жителей близлежащих домов, а также тех, кто находится там по делам.

Экологические организации считают такой запрет символическим. Это сделает "всего несколько сотен метров дороги чуть менее загрязненными", заявил представитель "Гринпис" в Германии Никлас. Экологи требуют более масштабных мер для очистки воздуха от выхлопных газов, включая широкий запрет на использование дизельных авто.

27 февраля Федеральный административный суд Германии в Лейпциге позволил городам страны запрещать проезд на дизельных авто по своему усмотрению, не требуя для этого решений правительств федеральных земель или, тем более, федеральной власти страны.

Другие города также готовятся к запрету дизельных авто. В Штутгарте намерены запретить их использование уже в конце этого года. А правительство столицы ФРГ Берлина хочет проверить возможность запрета дизельных авто начиная с 2019 года.