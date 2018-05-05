Порошенко очікує від ЄС і США тісної кооперації щодо миротворців і санкцій

Президент України Петро Порошенко очікує від Сполучених Штатів і Європейського Союзу тісної співпраці у питанні створення миротворчої місії ООН на Донбасі та санкцій проти Росії.

Про це він заявив у інтерв’ю німецькому виданню Focus, яке у своєму Twitter розмістив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Я очікую між США та ЄС тісної кооперації стосовно створення миротворчої місії ООН. І кращого узгодження санкцій. Вони є важливим важелем, щоб залучити Росію до столу переговорів та реалізації мінського процесу", - зазначив український президент.

За його словами, у мирному процесі необхідний прорив, який може забезпечити миротворча місія.

"Це може бути миротворча місія, яка принесла би необхідну безпеку та проведення вільних і справедливих виборів на Сході України", - зазначив Порошенко.

"І, будь ласка, Росіє, ми не вимагаємо нічого неправильного від вас, тільки поверніться у цивілізований світ та відведіть свої війська", - додав український президент.