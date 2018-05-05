Порошенко ожидает от ЕС и США тесной кооперации по миротворцам и санкциям

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Соединенных Штатов и Европейского Союза тесного сотрудничества в вопросе создания миротворческой миссии ООН на Донбассе и санкций против России.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Focus, которое в своем Twitter разместил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Я ожидаю между США и ЕС тесной кооперации по созданию миротворческой миссии ООН. И лучшего согласования санкций. Они являются важным рычагом, чтобы привлечь Россию к столу переговоров и реализации минского процесса", - отметил украинский президент.

По его словам, в мирном процессе необходим прорыв, который может обеспечить миротворческая миссия.

"Это может быть миротворческая миссия, которая принесла бы необходимую безопасность и проведение свободных и справедливых выборов на Востоке Украины", - отметил Порошенко.

"И, пожалуйста, Россия, мы не требуем ничего неправильного от вас, только вернитесь в цивилизованный мир и отведите свои войска", - добавил украинский президент.