Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США возобновляют Второй флот на фоне напряжения с Россией

Порошенко ожидает от ЕС и США тесной кооперации по миротворцам и санкциям

В РФ говорят о неизбежных проблемах в ПАСЕ из-за потери российских денег

Израиль отозвал свою кандидатуру в члены Совета безопасности ООН






Порошенко ожидает от ЕС и США тесной кооперации по миротворцам и санкциям

Суббота, 5 мая 2018, 11:49

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Соединенных Штатов и Европейского Союза тесного сотрудничества в вопросе создания миротворческой миссии ООН на Донбассе и санкций против России.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Focus, которое в своем Twitter разместил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Я ожидаю между США и ЕС тесной кооперации по созданию миротворческой миссии ООН. И лучшего согласования санкций. Они являются важным рычагом, чтобы привлечь Россию к столу переговоров и реализации минского процесса", - отметил украинский президент.

По его словам, в мирном процессе необходим прорыв, который может обеспечить миротворческая миссия.

"Это может быть миротворческая миссия, которая принесла бы необходимую безопасность и проведение свободных и справедливых выборов на Востоке Украины", - отметил Порошенко.

"И, пожалуйста, Россия, мы не требуем ничего неправильного от вас, только вернитесь в цивилизованный мир и отведите свои войска", - добавил украинский президент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Порошенко Евросоюз США
powered by lun.ua
Читайте также
В НАТО говорят, что шаг, которого требует Порошенко, не приблизит Украину к членству
Из Брюсселя уже прислали Порошенко приглашение посетить саммит НАТО
Принимать участие в миротворческой операции на Донбассе готовы более 40 стран - Порошенко
Порошенко: Помощь партнеров Украине – это мощный сдерживающий фактор