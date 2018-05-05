У Вільнюсі за жорсткі коментарі про росіян судитимуть співробітника мерії

Співробітника мерії Вільнюса, відповідального за громадський порядок, притягнули до кримінальної відповідальності за публічну образу росіян.

Як повідомляє Delfi, прокуратура висунула Дарюсу Келу обвинувачення і вже передала справу до Вільнюського дільничного суду.

Келу звинувачують в зв'язку з коментарями, які він раніше написав до статей про військовий конфлікт в Україні та російські військові навчання в Калінінградській області.

У коментарі в лютому 2017 року Кела писав, що Росія - ворог Литви і всього світу, країна злиднів, голоду і невдах, і вона буде знищена. В інших коментарі він називав росіян "кацапами", а Росію - "смердючою фашистською державою, якою керує олігарх фюрер Путін".

В одному з коментарів він радіє, що на сході України "були вбиті кацапи, які вбили тисячі людей, тому зараз тілами кацапів в Україні засіяні поля, їх не прибирають, вони там гниють на полі бою, але є від них і одна користь - трупи солдат звироднілої Росії удобрюють українську землю".

Він також писав, що "від кацапа іншої користі і бути не може", тому Росія, яка окупувала Україну - це "звироднілий постачальник трупів для України, а основний замовник цих трупів - злочинний фюрер Путін".

За словами прокурора, Кела не тільки насміхається над росіянами за національною ознакою, а й принижує їх.

Кела свою провину не визнає - він запевняв в суді, що в 2014 році сам написав близько 30 скарг до прокуратури у зв'язку з коментарями, в яких насміхалися над росіянами і євреями.

"Я не налаштований проти будь-якого народу чи його представників, я по-громадянськи налаштована людина, тому я подавав до Генпрокуратури скарги - я вважаю це своєю громадською та громадянської діяльністю, а зараз мене за це віддали під суд", - сказав Кела в суді.

Він заявив, що в коментарях писав не про російський народ, а про Росію як державу і про агресивну політику її керівництва.

Якщо суд доведе провину Кели, йому загрожує штраф, обмеження волі, арешт або позбавлення волі терміном до двох років.