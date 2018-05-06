Макрон заявив про зниження інтенсивності російської пропаганди

Президент Франції Еммануель Макрон помітив зниження інтенсивності російської пропаганди.

Про це він заявив в інтерв’ю Journal du dimanche.

За 15 днів до свого візиту до Москви, президент Франції заявив про бажання будувати конструктивні відносини з РФ, але "без жодної наївності".

"Ми повинні будувати культурні, наукові, геополітичні зв’язки з Росією, щоб боротися з міжнародними викликами, які зачіпають усіх нас" - зазначив Макрон.

В той же час він наголосив про неприпустимість спроб втручатися у внутрішню політику Франції.

"Російська пропаганда зменшилась у своїй інтенсивності і наш щирий діалог щодо Сирії допоміг донести до сирійського режиму певні повідомлення" - вважає президент Франції.

Він наголосив, що його метою є встановити історичний стратегічний діалог з президентом РФ і зв’язати Росію з Європою, а не відпустити її від Європи.

"У Володимира Путіна є мрія з відновлення величі Росії, яку принизили падіння Берлінської стіни та розпад СРСР... Я це розумію, але для мене Росія знаходиться в Європі, хоча в ній майже ніколи не було демократії, в якій ми живемо", - сказав Макрон.